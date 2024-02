Senegal | deputati espulsi dalla polizia e proteste | la democrazia più stabile dell’Africa in frantumi dopo il rinvio del voto

(Di martedì 6 febbraio 2024) Anche ilpiomba nell’incertezza. Trema una delle democrazie considerate fra più solideOccidentaleildelle elezioni presidenziali che erano previste per il 25 febbraio. È la prima volta dal 1963 che il, uno dei pochi paesi africani a non aver mai subito un colpo di Stato, rinvia le elezioni presidenziali. Domenica notte il governo di Dakar ha anche sospeso l’accesso a internet “per impedire la diffusione di messaggi di odio” sui social network. Una situazione che allarma: anche Antonio Guterres, per bocca del suo portavoce Stephane Dujarric, si è pronunciato auspicando l’astensione “violenza e da qualsiasi azione che possa minare il processo democratico e la stabilità”, “in linea con la lunga tradizione di governo democratico del ...

