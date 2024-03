Germania | la squadra del Bundestag non accetterà più deputati estrema destra

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 22 marzo 2024) L’Fc, ladi calcio formata dai parlamentari tedeschi, ha deciso di non accettare più esponenti del partito diAlternative fuer Deutschland (AfD). La decisione è stata presa dai rappresentanti delladurante l’ultima assemblea generale, come spiegato dal deputato dei Verdi, Bruno Hoenel, che è uno dei due vicecapitani del club. “Non accettiamo discriminazioni, i nostri valori sono il cosmopolitismo, la tolleranza e l’impegno per la democrazia. Gli estremisti divogliono il contrario”, ha dichiarato Hoenel con un post su X. Secondo il portale The Pioneer, il consiglio direttivo dellasta verificando anche i tesseramenti esistenti di almeno quattrodell’AfD. L’FCè ...