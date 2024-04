Gli operai si fanno male? L’imprenditore del marmo dà la colpa a loro | Sono deficienti Rivolta alle cave di Carrara | subito sciopero

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 aprile 2024) “I cavatori siperché. Gli incidenti che cistati negli ultimi dieci anni, mi spiace dirlo, ma purtroppodell’o“. Mentre in Italia la strage sul lavoro prosegue inesorabile, e negli ultimi giorni nuove vittime proprio in Toscana si aggiungono alla lista infinita delle “morti bianche” del 2024, le dichiarazioni fuori onda di Alberto Franchi, amministratore delegato di Franchi Umberto Marmi spa, impresa con 76 milioni di fatturato, raccolte dagli inviati di Report per un servizio sull’estrazione dele andate in onda domenica su Rai3, scatenano una dura presa di posizione di istituzioni, politica e sindacati. E la convocazione di uno ...