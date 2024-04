Laglio - escavatore si ribalta | operaio muore schiacciato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 23 aprile 2024), 23 aprile 2024 – Tragedia sul lavoro nella zona del lago di Como. Undi 39 anni è morto questa mattina, martedì 23 aprile, alle 10 in un incidente sul lavoro a, sul lago di Como. IMMAGINI SPOLETO CARABINIERI CANTIERE L'uomo era alla guida di un piccoloche si èto durante alcune operazioni di sbancamento nella frazione di Torriggia, nella zona a monte del paese. L'uomo è rimastodal mezzo lungo una stradina molto stretta, ed è morto sul colpo. Sono in corso i rilievi dei carabinieri e del personale sanitario di Ats, con l’obiettivo di accertare esatta dinamica e cause dell’accaduto.