Operaio morto schiacciato dall' escavatore a Laglio sul lago di Como | il mezzo si è ribaltato - aveva 39 anni

Un operaio di 39 anni è morto questa mattina alle 10 in un incidente sul lavoro a Laglio, sul lago di Como . L'uomo era alla guida di un piccolo escavatore che si è ribalta to durante alcuni lavori di sbancamento nella frazione di Torriggia, nella zona a monte del paese. L'uomo è rimasto schiacciato dal mezzo lungo una stradina molto stretta, ed è morto sul colpo. Rilievi dei carabinieri e del personale sanitario di Ats. (tg24.sky)

Le indagini sono ancora in corso per chiarire ogni dettaglio sulla morte di Hassan Mohamed Hamed Khalid, 23enne egiziano morto venerdì sera, stritolato da una macchina sminuzzatrice nella fabbrica Convertini di Cusago , specializzata nel trattamento dei rifiuti. Il ragazzo stava lavorando vicino al macchinario quando, secondo una prima ricostruzione, avrebbe cercato di tagliare un cordino che avvolgeva uno dei materiali destinati al ... (ilgiorno)

Non lo pagano dopo il lavoro, muratore va in cantiere e demolisce tutto col martello pneumatico - Protagonista della scena un giovane Operaio vicentino di 26 anni che si è recato nel cantiere in cui aveva fatto i lavori e ha iniziato a distruggere ...fanpage