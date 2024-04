Gli italiani poveri fanno fatica ad avere una casa popolare | la vergogna delle graduatorie

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di martedì 23 aprile 2024) Roma, 23 apr -, allenatevi a scordarvi lase vi trovate in difficoltà, che la Corte Costituzionale non approva. Come al solito ci sono alcuni che sono più ultimi degli altri ultimi, e sono gli immigrati,, i quali di per sé restano vittime di un sistema vergognoso, quello della promozione e tutelamigrazioni di massa, ma finiscono a loro volta per trascinare le categorie diviventi in questa disgraziata epoca fatta di tanta ipocrisia, di falsità, di schiavismo e sfruttamento spacciati pure per solidarietà. Quanto titola in prima pagina La Verità di oggi è l’apoteosi di questa, soprattutto se si fa caso a cosa sta accadendo in Veneto, in piena continuità con ciò che si verifica da decenni sul tema ...