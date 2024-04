Orsato e Guida ad Euro 2024 - Pacifici | Riconosciuto l’ottimo lavoro degli arbitri italiani

'Convocati' anche Irrati e Valeri per la Var, oltre agli assistenti Meli, Peretti, Carbone e Giallatini NYON (SVIZZERA) - Marco Guida di Torre Annunziata e Daniele Orsato di Schio, sono i direttori di gara selezionati dalla Uefa per gli Europei in programma dal 15 al 14 luglio in Germania. Come arbi (ilgiornaleditalia)

A rappresentare l’arbitraggio italiano negli Europei 2024 in Germania ci saranno Daniele Orsato e Marco Guida. I due direttori di gara saranno impegnati nella competizione dal 14 giugno al 14 luglio. Anche Francia (Letexier, Turpin), Inghilterra (Oliver, Taylor) e Germania (Zwayer, Siebert), come l’Italia, avranno due arbitri nella competizione. Un solo spagnolo scelto, Gil Manzano, protagonista recentemente in Liga di un gol di Bellingham ... (ilnapolista)