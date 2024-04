Incanti dal 30 aprile l’illusionismo in tour con i migliori giovani talenti italiani | Grosseto - Roma e tante altre tappe

Ri cavi e soprattutto nuovi ordini in forte crescita per il colosso marittimo italiano. Navi da crociera ma soprattutto mezzi militari. E dopo gli attacchi ai cavi sottomarini cresce l’attenzione della partecipata verso l’underwater (huffingtonpost)

Nel cantiere l’azienda e le ditte subappaltatrici impiegano stranieri per più dell’80% della manodopera necessaria a costruire le navi da crociera. Proprio mentre la prima cittadina si lancia in una campagna anti-immigrazione e anti-islamica. La propaganda leghista vs la realtà dell'industria (huffingtonpost)