Gli Imagine Dragons annunciano il disco Loom

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di martedì 23 aprile 2024) Glila data di uscita del loro atteso nuovo album dal titoloGlisi preparano ad entrare in una nuova Era musicale, audace e coraggiosa, con il nuovo albumche uscirà in tutto il mondo il 28 giugno 2024. Con l’uscita della band s’imbarcherà anche nel loro più grande tour in Nord America a partire dal 30 giugno a Camden (New Jersey) al Freedom Mortage Pavillon e che li porterà fino all’iconico Hollywood Bowl a Los Angeles il 22 ottobre. Il calendario completo con tutte le date è visitabile al sito: https://www.music.com/tour. Il sesto album in studio del gruppo,, rappresenta il picco del loro viaggio artistico all’insegna ...