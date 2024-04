“Eyes Closed” | il nuovo singolo degli Imagine Dragons

(Di lunedì 8 aprile 2024) MILANO – Glitornano sulle scene musicali con l’attesissimo”, che prelude alprogetto discografico del gruppo, vincitore ai Grammy Awards e che ha accumulato 240 miliardi di stream totali e venduto 98 milioni di dischi nel mondo, raggiungendo solo nel territorio italiano la cifra record di 48 Dischi Platino e 5 Dischi Oro. La canzone è accompagnata da un enigmatico videoclip ufficiale, disponibile da ora su VEVO/YouTube. Il brano è un inno futuristico in cui coesistono elementi della musica alternative, rap, elettronica e rock. La produzione fa da contraltare a versi abilmente scritti e caratterizzati da un’attitudine spavalda. Il frontman Dan Reynolds canta su beat hip-hop grintosi che includono anche synth e archi ...

A Roma (e Isernia) l’indie-rock d’autore dei 24 Grana - I 24 Grana si esibiranno il 10 aprile a Roma al Largo Venue, in quella che dopo la data del 6 aprile a Isernia rimarrà l’unica occasione per vedere la band campana in attesa di un nuovo tour. Il grupp ...9colonne