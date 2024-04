Loom - il nuovo album degli Imagine Dragons

(Di lunedì 22 aprile 2024) NEW YORK – Glisi preparano ad entrare in una nuova Era musicale, audace e coraggiosa, con ilche uscirà in tutto il mondo il 28 giugno. Con l’uscita del disco la band s’imbarcherà anche nel loro più grande tour in Nord America a partire dal 30 giugno a Camden (New Jersey) al Freedom Mortage Pavillon e che li porterà fino all’iconico Hollywood Bowl a Los Angeles il 22 ottobre. Il calendario completo con tutte le date è visitabile al sito: https://www.music.com/tour Il sestoin studio del gruppo,, rappresenta il picco del loro viaggio artistico all’insegna della scoperta di sé, nonché il loro miglior lavoro ad oggi. Il disco è stato prodotto interamente dagli ...

In partenza le riprese di Deep Cover , nuovo film Amazon Original con Bryce Dallas Howard , Orlando Bloom , Sean Bean , Ian McShane: una action comedy britannica con tre attori assunti dalla polizia per operazioni sotto copertura Prime Video annuncia il nuovo Original britannico Deep Cover . Le riprese inizieranno il 5 febbraio a Londra e il film sarà disponibile in anteprima esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo. Deep ... (spettacolo.eu)

Il nuovo trailer dello speciale tv di Peppa Pig dedicato al matrimonio rivela i ruoli di Katy Perry e Orlando Bloom . Nickelodeon ha diffuso il primo trailer del prossimo speciale tv di Peppa Pig dedicato al matrimonio. Lo speciale , composto da tre parti, vedrà la partecipazione eccezionale di Orlando Bloom e Katy Perry in occasione del 20° anniversario della serie animata. La Perry doppierà la creatrice di abiti Ms. Leopard e Bloom doppierà il ... (movieplayer)

IMAGINE DRAGONS il nuovo album “Loom” esce il 28 giugno - Con l’uscita del disco la band s’imbarcherà anche nel loro più grande tour in Nord America. La tournée partire il 30 giugno da Camden (New Jersey) al Freedom Mortage Pavillon e che li porterà fino all ...newsic

Imagine Dragons: in arrivo un nuovo album - Gli Imagine Dragons si preparano a pubblicare il nuovo album “Loom” che uscirà in tutto il mondo il 28 giugno 2024. Con l’uscita del disco la band s’imbarcherà anche nel loro più grande tour in Nord ...rockol

Imagine Dragons annunciano il nuovo album “Loom” - Imagine Dragons annunciano il nuovo album "Loom" in uscita il 28 giugno in tutto il mondo e il nuovo tour in Nord America.cronacamilano