Giuffredi non ci sta - bordata pesantissima sulla contestazione | avete sentito?

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 23 aprile 2024) Dopo la sconfitta con l’Empoli è partita una vera e propriada parte dei tifosi azzurri. Ecco il pensiero di Mario, nonché agente di Di Lorenzo e non solo. L’ennesimo ko contro l’Empoli è un segnale chiaro per il Napoli. La squadra azzurra, dopo la vittoria dello scudetto, ha perso la propria identità costruita con Luciano Spalletti. A distanza di un solo anno dalla conquista dello scudetto, il club partenopeo appare ormai irriconoscibile. Il ritardo in classifica sottolinea l’annata fin qui disastrosa del Napoli. A causare tali problemi son stati diversi fattori, tra cui alcune scelte sbagliate da parte della società. Da questa lista, però, non possono essere esclusi i calciatori che son stati autori di prestazioni sottotono durante tutto il campionato e non solo. I tifosi, dopo i primi fischi allo stadio Diego Armando ...