Rinnovo Politano | Giuffredi punge i tifosi | “A qualcuno non va bene”

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Nuove dichiarazioni dell’agente Marioche ha parlato in merito aldi Matteocon il Napoli Manca poco, pochissimo alla chiusura ufficiale del calciomercato di gennaio. Poco più di 24 ore e i battenti per i trasferimenti ci daranno appuntamento direttamente alla prossima estate. Un Napoli che durante questa sessione di mercato ha concluso tante operazioni positive. Aurelio De Laurentiis era stato chiaro quando, verso fine dicembre, aveva spiegato di voler rinforzare la squadra intervenendo sul calciomercato e acquistando diversi calciatori. In effetti, il presidente ha mantenuto la parola e dal mercato sono arrivati 5 nuovi volti. Difficile la gestione per quanto riguarda giocatori come Samardzic o Nehuen Perez, letteralmente ad un passo dal Napoli e poi chi per una questione, e chi per un’altra, alla fine ...