Giro d’Italia 2024 | quinta tappa Genova-Lucca Percorso - data e altimetri - probabile volata

Tutto pronto per il Giro d’Italia 2024. Ci stiamo avvicinando alla prima corsa a tappe stagionale, che scatterà in Piemonte il prossimo quattro maggio. Sarà spettacolo assicurato, nonostante alcune assenze di lusso come quella di Wout van Aert, costretto al forfait a causa di un infortunio. Andiamo a scoprire tutti i possibili protagonisti per la classifica generale. Il nome più atteso è sicuramente quello di Tadej Pogacar. Il vincitore della ... (oasport)

Quella di martedì sette maggio (quarta tappa del Giro d’Italia 2024) dovrebbe essere la seconda possibilità per vedere in azione le ruote veloci, anche se il finale in volata è tutt’altro che scontato. Si parte dal Piemonte e dalla provincia di Alessandria per spostarsi il Liguria, con l’arrivo di Andora che si trova sotto l’egida provinciale di Savona. Un finale che prevede uno dei Capi più famosi della Milano-Sanremo, per un’altra tappa da ... (oasport)