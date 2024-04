Giro d’Italia 2024 | chi parteciperà? Pogacar la stella - Thomas il veteran - l’Italia spera in Tiberi e Caruso

Quella di martedì sette maggio (quarta tappa del Giro d’Italia 2024) dovrebbe essere la seconda possibilità per vedere in azione le ruote veloci, anche se il finale in volata è tutt’altro che scontato. Si parte dal Piemonte e dalla provincia di Alessandria per spostarsi il Liguria, con l’arrivo di Andora che si trova sotto l’egida provinciale di Savona. Un finale che prevede uno dei Capi più famosi della Milano-Sanremo, per un’altra tappa da ... (oasport)

Il prossimo 4 maggio in maglia VF Group – Bardiani CSF – Faizanè, Giulio Pellizzari sarà al via del suo primo Giro d’Italia e sarà il più giovane della formazione della Famiglia Reverberi. Reduce da un incoraggiante Tour of the Alps, che ben ci fa sperare in ottica di corse a tappe, Pellizzari lo scorso anno ha chiuso al secondo posto il Tour de l’Avenir alle spalle di Del Toro, oltre ad aver vinto l’ultima frazione della corsa in terra ... (oasport)