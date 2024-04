Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore - Valditara | Il libro è un punto fermo irrinunciabile per la formazione dei ragazzi

(Di martedì 23 aprile 2024) “La centralità delmi appare, e non è un paradosso, indiscutibile in un momento in cui l’intelligenza artificiale e il digitale svolgono un ruolo sempre più importante, che naturalmente auspico sia adeguatamente valorizzato e governato" lo afferma Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe, in occasione delladele del. L'articolo .

Quanti libri leggiamo ogni anno? Forse troppo pochi, e certamente un numero in calo rispetto al passato. I più recenti dati Istat, riferiti all’anno 2022, parlano chiaro: c’è un rapporto inversamente proporzionale tra offerta letteraria e numero di fruitori. In parole povere ci troviamo di fronte ad un numero crescente di aspiranti scrittori alla ricerca di una (potenziale) consacrazione letteraria rispetto alle persone effettivamente disposte ... (quotidiano)

Il Libro è qualcosa di prezioso che andrebbe sempre celebrato; la Giornata Mondiale del Libro che si celebra oggi, 23 aprile, serve a ricordare al mondo intero quanto sia bello ed importante leggere. Fin dalla notte dei tempi l’uomo ha avuto la capacità di esprimersi a modo suo. Attraverso la scrittura si ha la possibilità [...] <p>The post Giornata Mondiale del Libro : l’importanza di celebrare la letteratura il 23 aprile. first appeared ... (moltouomo)

In occasione della Giornata mondiale del libro che si celebra il 23 Aprile scopriamo insieme tutti i benefici della lettura di un libro per la mente umana (ilgiornale)

Amianto e inquinamento: al via, a Casale Monferrato, le iniziative in vista del 28 aprile - La città di Casale Monferrato, nota per le migliaia di morti provocate dall’Eternit, si prepara a rendere omaggio alle vittime di mesotelioma ...telecitynews24

E-volution: anche il bus dell'Aspromonte tra quelli presentati a Reggio Calabria - (Santo Stefano Aspromonte, 23 Apr 24) Atam ora guarda al futuro. A piazza Castello la presentazione di nuovi tre bus elettrici. Il sindaco Falcomatà: «Vogliamo che l'Atam diventi la prima società di t ...parks

LEGAMBIENTE, “A MODENA QUALITA’ DELL’ARIA CRITICA” - Nel video, l’intervista a Davide Ferraresi, presidente Legambiente Emilia-Romagna Il tema dell’ambiente resta scottante ogni giorno, non soltanto in coincidenza con la Giornata mondiale della Terra, c ...tvqui