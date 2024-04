Ogni anno, la Giornata Mondiale della Terra assume un ruolo sempre più importante, mentre affrontiamo una crisi climatica che minaccia il nostro pianeta . Originariamente istituita nel 1970 negli Stati Uniti, questa Giornata annuale si è trasformata in un’occasione per una riflessione globale, che unisce milioni di persone in tutto il mondo per sostenere l’ambiente e sottolineare l’azione urgente necessaria per proteggere il nostro fragile ... (secoloditalia)

Quanti libri leggiamo ogni anno? Forse troppo pochi, e certamente un numero in calo rispetto al passato. I più recenti dati Istat, riferiti all’anno 2022, parlano chiaro: c’è un rapporto inversamente proporzionale tra offerta letteraria e numero di fruitori. In parole povere ci troviamo di fronte ad un numero crescente di aspiranti scrittori alla ricerca di una (potenziale) consacrazione letteraria rispetto alle persone effettivamente disposte ... (quotidiano)

Giornata mondiale del libro: perché leggere è un toccasana per la mente - In occasione della Giornata mondiale del Libro che si celebra il 23 Aprile scopriamo insieme tutti i benefici della lettura di un libro per la mente umana ...ilgiornale

Giornata del Libro, in 500 sulla 'Nave di libri' per Barcellona - Sono oltre 500 i passeggeri della 'Nave dei libri per Barcellona' imbarcati il 20 aprile a Civitavecchia sulla Cruise Roma di Grimaldi Lines per partecipare alla Festa dei libri e delle rose nella ...ansa

Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore 2024: gli eventi da non perdere - Istituita dall’Unesco, la Giornata del 23 aprile ha l’obiettivo di promuovere la lettura e la tutela della proprietà intellettuale. Con tante iniziative in Italia e non solo ...iodonna