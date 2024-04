Giornata Mondiale del Libro | l’importanza di celebrare la letteratura il 23 aprile

Quanti libri leggiamo ogni anno? Forse troppo pochi, e certamente un numero in calo rispetto al passato. I più recenti dati Istat, riferiti all’anno 2022, parlano chiaro: c’è un rapporto inversamente proporzionale tra offerta letteraria e numero di fruitori. In parole povere ci troviamo di fronte ad un numero crescente di aspiranti scrittori alla ricerca di una (potenziale) consacrazione letteraria rispetto alle persone effettivamente disposte ... (quotidiano)

Ogni anno, la Giornata Mondiale della Terra assume un ruolo sempre più importante, mentre affrontiamo una crisi climatica che minaccia il nostro pianeta. Originariamente istituita nel 1970 negli Stati Uniti, questa Giornata annuale si è trasformata in un’occasione per una riflessione globale, che unisce milioni di persone in tutto il mondo per sostenere l’ambiente e sottolineare l’azione urgente necessaria per proteggere il nostro fragile ... (secoloditalia)