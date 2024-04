Giacomo Poretti | Inzaghi l’artefice Mai visto l’Inter giocare così

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 23 aprile 2024)è campione d’Italia per la ventesima volta nella sua storia. A parlare del grande traguardo un’interista doc come, che ha elogiato pure mister. ARTEFICE ?, del famoso Trio ‘Aldo, Giovanni e’, ha commentatola vittoria dello scudetto dela Sky Sport: «L’abbiamo vista tutta tranne gli ultimi 5’ perché ero in cucina, mi avevano messa molta tensione.principale di questo scudetto, tutti a criticarlo due anni fa, ma ha creato una squadra che gioca benissimo a calcio. Maia calcio». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato ...