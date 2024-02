“Il gigante egoista” | al Donizetti l’opera di Oscar Wilde con la voce di Giacomo Poretti

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Bergamo. Ascom Confcommercio Bergamo e Fimaa-Federazione Italiana mediatori e agenti d’affari presentano un’iniziativa speciale, ideata a scopo benefico a favore dello Spazio Autismo APS. Al Teatroandrà in scena il 15 marzo alle 20.30 lo spettacolo “Il” di. Un’opera in cui la semplicità è la sola forza capace di distruggere i muri apparentemente invalicabili. Un’attenzione particolare al nuovo e al diverso. Una favola si può raccontare con le sole parole oppure attraverso le immagini, le emozioni, i sentimenti che le parole suscitano, usando come strumenti il suono, il corpo, il gesto: è allora che la favola si fa rappresentazione coinvolgente e mostra il messaggio che l’autore le affida. Questa storia è raccontata dalle voci di due interpreti d’eccezione come ...