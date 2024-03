(Di domenica 24 marzo 2024) Un podcast, un teatro di periferia a Milano per passione. La fede, l’amicizia e la pensione: “Il tempo non mi basterà per fare tutto”

Firenze , 5 febbraio 2024 - Giacomo Poretti e Daniela Cristofori portano in scena a Firenze , al teatro Puccini, lo spettacolo ‘Funeral home’ . L’appuntamento è per mercoledì 7 febbraio alle ore 21. ... (lanazione)

Viaggio alla scoperta di Giacomo Puccini - Un viaggio alla scoperta di Giacomo Puccini nel centenario della sua scomparsa, promosso a Fiorano dal centro culturale via Vittorio Veneto con tre appuntamenti domenicali. Musiche, racconti e interpr ...ilrestodelcarlino

Giacomo Poretti: “Ho fatto l’infermiere e il saldatore, poi è arrivato il Trio. Con Aldo e Giovanni Mai litigato per soldi e donne” - Un podcast, un teatro di periferia a Milano per passione. La fede, l’amicizia e la pensione: “Il tempo non mi basterà per fare tutto” ...milano.repubblica

Prato, il ricordo di Giacomo Matteotti a 100 anni dalla sua scomparsa - Si terrà un'iniziativa presso la sala Gonfalone di Palazzo Banci Bonamici della provincia di Prato organizzata da Anpi, Associazione Socialismo XXI e Associazione Communia aps ...lanazione