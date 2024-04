(Di martedì 23 aprile 2024) "Abbiamo molto lavoro da fare per correggere le regole fiscali esistenti, regole così rigide che spesso non venivano applicate. Quello che abbiamo raggiunto non è. È un. Ilraggiunto in sede di trilogo è il risultato della determinazione di tutti a far progredire e migliorare l'attuale quadro legislativo". Lo ha detto il commissario Ue agli Affari Economici Paolointervenendo in Plenaria suldi Stabilità. Le nuove regole sono "più flessibili, più orientate alla crescita, più credibili nella loro attuazione", ha aggiunto.

(Agenzia Vista) Bruxelles, 15 febbraio 2024 Non spetta alla Commissione europea dire se le decisioni prese dal Governo italiano sono positive o negative riguardo alla graduale eliminazione degli incentivi del Superbonus . Lo ha dichiarato il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni , nella conferenza stampa di presentazione delle previsioni economiche invernali dell'esecutivo Ue. "Certamente il fatto che il Governo italiano abbia preso in ... (iltempo)

Gentiloni, 'Patto non è perfetto ma è un buon compromesso' - "Abbiamo molto lavoro da fare per correggere le regole fiscali esistenti, regole così rigide che spesso non venivano applicate. Quello che abbiamo raggiunto non è perfetto. È un buon compromesso. Il c ...quotidiano

Pd e Lega contro Gentiloni e Giorgetti sulla riforma del Patto di stabilità - I due partiti votano in senso contrario rispetto alla maggioranza dei loro gruppi politici. La campagna elettorale è più forte del senso di responsabilità ...ilfoglio

Un Patto di stabilità figlio di nessuno. Partiti spaccati, per Lega e Pd due problemi in più - Vigilia del voto al Parlamento europeo sulla nuova governance economica negoziata dai 27 a dicembre. Il partito di Salvini lacerato: un no sarebbe una ...huffingtonpost