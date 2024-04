Pd e Lega contro Gentiloni e Giorgetti sulla riforma del Patto di stabilità

“Sosteniamo la necessità di un tavolo di confronto per esperire ogni tentativo utile a evitare l’aumento dei biglietti metro e bus da 1,50 a 2 euro, come indicato nelle proiezioni di atac. L’azienda capitolina persevera nell’offrire un servizio pessimo cercando in cambio solo di incassare più denaro per far fronte al proprio disavanzo, mentre poco e nulla mette in campo nel contrasto all’ evasione delle tariffe a bordo dei mezzi pubblici. Il ... (italiasera)