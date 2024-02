12.20 Superbonus,Gentiloni:Meloni ragionevole "Non spetta alla Commissione dire se le decisioni prese dai governi, e dal governo italiano in questo caso, siano positive. Certamente il fatto che il governo

(Di giovedì 15 febbraio 2024) (Agenzia Vista) Bruxelles, 15 febbraio 2024 Non spetta alla Commissione europea dire se le decisioni prese dalitaliano sono positive o negative riguardo alla graduale eliminazione degli incentivi del. Lo ha dichiarato il commissario europeo all'Economia, Paolo, nella conferenza stampa di presentazione delle previsioni economiche invernali dell'esecutivo Ue. "Certamente il fatto che ilitalianopreso in considerazione l'economico di queste misure è", ha aggiunto. Fonte video Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Gentiloni: mai manovra correttiva per cambi da "zero virgola" sulle stime Bruxelles, 15 feb. (askanews) - "Non è mai, credo, modo di agire della Commissione europea parlare di manovre correttive, tantomeno di fronte a cambiamenti dello 'zero virgola' di questa o quella prev ...

Superbonus, Gentiloni: "Ragionevole che Governo abbia valutato impatto finanziario" Non spetta alla Commissione europea dire se le decisioni prese dal governo italiano sono positive o negative riguardo alla graduale eliminazione degli incentivi del Superbonus. Lo ha dichiarato il com ...

Pil 2024, Ue lima stime crescita di Italia ed Eurozona. Gentiloni: "Incertezza elevata" Leggi su Sky TG24 l'articolo Pil 2024, Ue lima stime crescita di Italia ed Eurozona. Gentiloni: 'Incertezza elevata' ...