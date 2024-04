Furti d’auto - negli ultimi 10 anni oltre 1,5 milioni in Italia Panda è la macchina più rubata

(Di martedì 23 aprile 2024) Almeno stando alle statistiche, l’incubo per un’automobilista è lasciare incustodita una Fiatin Campania. Ovvero lapiùd’(un furto su 10 riguarda questo modello, 12.571 su 131.679 lo scorso anno) nella regione in cui si registra il maggior numero di veicoli spariti, addirittura un quarto del totale. Non fa dormire sonni tranquilli nemmeno una Fiat 500 (5.889 denunce) nel Lazio, dove si registra il 17% dei. Nella Top 10 delle auto preferite dai ladri nel Belpaese la maggiore parte è del gruppo Stellantis: Fiat Punto, Lancia Ypsilon, Fiat 500L, Alfa Romeo Giulietta e, ottava, a Citroen C3. In settima, nona e decima posizione ci sono Smart Fortwo, Volkswagen Golf e Renault Clio (1.365). Il 54% delle denunce riguarda queste dieci vetture, mentre l’80% dei ...

