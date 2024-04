(Di venerdì 19 aprile 2024)di, una piaga senza fine in. E i dati parlano chiaro. Il 2023 ha registrato una nuova crescita deidi veicoli in: +7%. Dal 2013 ad oggi sono stati1...

Cucciago , 18 aprile 2024 – Dopo le numerose lamentele raccolte dal sindaco di Cucciago , per i furti al cimitero avvenuti in questi ultimi giorni, i carabinieri di Cantù hanno identificato e ... (ilgiorno)

Furti di auto e scooter, è boom in Italia: la classifica dei modelli più rubati e le regioni più a “rischio” - Il 2023 ha registrato una nuova crescita dei Furti di veicoli in Italia: +7%. Dal 2013 ad oggi sono stati rubati 1 milione e 550mila veicoli: solo 609mila sono stati ritrovati, di quasi 940mila ...corriereadriatico

Notte di Furti sulle auto a Torino Borgo Vittoria, le vittime costrette ad andare a fare denuncia - Quello dei residenti nel quartiere Borgo Vittoria a Torino non è stato certamente il migliore dei risvegli. Nella mattinata di oggi, venerdì 19 aprile 2024, diverse auto parcheggiate sono state trovat ...torinotoday

Roma, rubate le gomme a diverse auto in via Flaminia: la polizia locale avvia indagini per identificare i responsabili - Nella mattinata di oggi 19 aprile, una serie di auto parcheggiate lungo via Flaminia (in pieno centro di Roma), sono state vittime di atti vandalici che hanno lasciato i proprietari ...ilmessaggero