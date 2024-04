Ondata di Furti di Ruote e Pneumatici | Ladri in Azione su Auto di Grossa Cilindrata

(Di lunedì 22 aprile 2024) Chieti - Una serie didiha scosso la provincia di Chieti, con casi segnalati a Vasto, San Salvo, Lanciano e Francavilla. Proprietari di SUV edisi sono ritrovati con le loro vetture sollevate su blocchetti di legno, mentre ifuggivano con i cerchioni e i. Il fenomeno, in netta crescita negli ultimi giorni, sembra essere opera diben organizzati che potrebbero appartenere a più di una banda. Le loro azioni rapide e ben pianificate suggeriscono un'evidente prepare l'uso di un mezzo di trasporto, forse un furgone, per caricare lerubate. A Francavilla, nonostante la presenza di telecamere di sorveglianza, i ...

L’appello della Coordinatrice provinciale del Movimento 5 stelle in provincia di Salerno: “Occorre un intervento immediato delle istituzioni e un maggiore presidio territoriale per garantire ...

Decine di Furti a Roma ai danni di ristoranti , attività commerciali, negozi di elettronica e di abbigliamento. polizia Furti auto in sosta Roma – (ilcorriere della citta.com) ondata di arresti nel ...

"Casa svaligiata in pochi istanti. Danni ingenti" - Banda di ladri mette a soqquadro casa sui Colli in 15-20 minuti nonostante allarme. Danneggiata cassaforte, pochi oggetti di valore rubati. Residenti preoccupati per Ondata di Furti armati, chiedono m ...ilrestodelcarlino

Ondata di Furti di olio di oliva nei supermercati spagnoli - I negozi spagnoli sono ricorsi a incatenare insieme le bottiglie più grandi o a dotarle di etichette di sicurezza più spesso associate ai liquori di alta gamma. I Furti organizzati da bande criminali ...teatronaturale

Foligno, caccia al misterioso ladro di biciclette - FOLIGNO - Caccia al ladro di biciclette. La sta dando, senza soluzione di continuità, la polizia locale che sta battendo a tappeto l’intero territorio comunale. Il sospettato ...ilmessaggero