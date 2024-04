Fuori pericolo il Carabiniere donna di Palagianello investita lo scorso 4 aprile

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di martedì 23 aprile 2024) Tarantini Time Quotidiano«Un plauso da parte di tutto il Nuovo Sindacato Carabinieri al personale medico e infermieristico dell’ospedale San Carlo di Potenza, in cui è ricoverata da settimane la nostra collegaloa Montescaglioso mentre prestava soccorso sul luogo di un incidente stradale». Lo dichiara Vincenzo Incampo, segretario nazionale del Nuovo Sindacato Carabinieri (NSC). Il vice brigadiere dell’Arma Maria Biasi, originaria die in servizio a Matera, è statada un’auto che sopraggiungeva dalla parte opposta, mentre ladi pattuglia era intervenuta dopo la segnalazione di un incidente. A causa delle gravi ferite riportate era in coma farmacologico, ma il quadro clinico è nettamente migliorato e il militare è stato ...