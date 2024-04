Sasso presenta risoluzione | “Fuori il gender dalle nostre scuole | è deriva pericolosa”

Sasso presenta risoluzione: “Fuori il gender dalle nostre scuole” - come la circolare ministeriale del 2015 (la 1972), Sasso denuncia la persistenza di tali pratiche nelle istituzioni educative. È in questo contesto che la Lega ha presentato una risoluzione in ...orizzontescuola

Gran Sasso: prefetture di Teramo e L’Aquila avviano procedura pubblica per nuovo Piano di Emergenza Esterno dei Laboratori di Fisica Nucleare - Sito a rischio di incidente rilevante. Osservazioni di SOA e Forum H2O: tante le falle nel piano, dopo anni ancora presenti 1.040 tonnellate di nafta pesante nell’esperimento LVD ...ekuonews

SPORT: GROTTE DI STIFFE E L’AQUILA 1927 INSIEME NEL SEGNO DEL PIPISTRELLO - Le Grotte di Stiffe e L’Aquila 1927 insieme per il territorio: il pipistrello – simbolo del sito turistico – entra ufficialmente tra le pareti di casa rossoblu. La “stretta di mano” allo Stadio Gran S ...abruzzoweb