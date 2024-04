Pulmino fuori strada sulla Palermo-Catania - Don Giovanni D’Andrea | I feriti sono fuori pericolo

(Di lunedì 22 aprile 2024) Pubblicato il 22 Aprile, 2024 La nota è arrivata dalla Comunità Alloggio di San Gregorio di: “Dalle informazioni che ci giungono dagli ospedali, scrivono i responsabili, dovericoverati i, nessuno è in. Oltre al grande spavento e apprensione sembra che la situazione sia sotto controllo”. La causa dell’incidente sarebbe, ma il condizionale è d’obbligo, l’improvvisa esplosione di una gomma che ha fatto sbandare ildella Comunità Alloggio di San Gregorio di. Le nove persone a bordo del mezzo, che tornavano da un incontro religioso, fortunatamente hanno riportato solo contusioni e ferite non gravi. “Dalle prime informazioni – si legge nella nota diffusa dalla Comunità – raccolte dal Superiore dei Salesiani, don...

