Funerali Mattia Giani | commozione e circa mille persone al Santuario della Madonna di San Romano

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 22 aprile 2024) In provincia di Pisa, aldi San, si sono tenuti quest’oggi idi, il calciatore del Castelfiorentino United morto una settimana all’ospedale di Careggi, a Firenze, in seguito a un malore che lo ha colpito durante una partita di Eccellenza a Campi Bisenzio. Presenti, in un clima di enormeper l’ultimo saluto al giocatore, tra cui i familiari e la fidanzata Sofia: “Hai promesso che mi avresti sposato ma anche se quel giorno non ci sarà mai, le nostre anime saranno sempre assieme. Eri un ragazzo buono e gentile. Sono e sarò sempre fiera di te”, ha detto. Così invece don Marco Casalini: “Hai lasciato un vuoto incolmabile. ...