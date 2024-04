Vincenzo Agostino - i funerali in Cattedrale a Palermo L’arcivescovo | La sua figura continui a essere uno sprone per la ricerca della verità

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024) Ladeve continuare a“unonella costruzione di una città degli uomini giusta e solidale, libera dalle strutture di peccato, come la mafia, che generano scarti umani e seminano sofferenza, sopruso, collusioni, oppressione e morte”. È l’auspicio deldi, monsignor Corrado Lorefice, ricordando il padre di Nino, il poliziotto ucciso da Cosa Nostra assieme alla moglie, Ida Castelluccio, l’8 agosto 1989. Il signorsi è spento ieri a 87 anni: per quasi 35 si è battuto per ottenere lasulla morte del figlio, le cui indagini furono ripetutamente insabbiate. Da quel giorno Vicenzo non ha più tagliato la barba e i capelli: l’avrebbe fatto – come ...