foto vincitrici di scienziati che lavorano

(Di martedì 23 aprile 2024)del Concorsografico Working Scientist Unacatturata dalla nave da ricerca rompighiaccio Polare mostra il delicato procedimento di recupero di uno strumento CTD (conduttività, temperatura, profondità) intrappolato sotto il ghiaccio marino nella Groenlandia nord-orientale. I CTD, che misurano le proprietà dell'oceano come salinità e temperatura, sono stati salvati dal ghiaccio marino grazie all'abilità dell'equipaggio della Polare, rompendo il ghiaccio con cautela per recuperarli. La testimonianza del vincitore Richard Jones, vincitore del concorsografico Working Scientist 2024, ricorda il momento in cui ha catturato l'immagine nel settembre 2017. La sua ricerca si concentra sul monitoraggio della perdita di