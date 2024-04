Ecco le foto vincitrici del Sony World Photography Award | trionfa la fotografia di inchiesta e di denuncia

Facciate e cappotto realizzati con scarti di riso a chilometro zero perché provenienti dal Parco Agricolo Sud, pannelli fotovoltaici per raccogliere l’energia solare, sui tetti spazi verdi e ... (ilgiorno)

Formula 1. Ferrari, Red Bull e non solo: Ecco cos’abbiamo capito davvero dalle FP1 in Cina - C osa abbiamo capito davvero dalla prima e unica sessione di prove libere del Gran Premio di Cina 2024 di Formula 1 Come si può intuire dal miglior crono colto da Lance Stroll, si è trattato di 55 mi ...automoto

RUGBY. Gispi, Ecco il derby con i Cavalieri B - Il rugby pratese vive un momento di eccellenza con il derby tra Gispi Tigers e Cavalieri "B" in vista, entrambe in lotta per la promozione in serie B.msn

Giovanni Motisi, Ecco il nuovo identikit del killer di Cosa nostra: è tra i latitanti più pericolosi d'Italia - Giovanni Motisi, la polizia ha diffuso il nuovo identikit dell’ultimo grande latitante protagonista della fase stragista di Cosa nostra. Motisi, irreperibile dal 1998, è ...ilmessaggero