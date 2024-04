Ecco le foto vincitrici del Sony World Photography Awards | trionfa la fotografia di inchiesta e di denuncia

Facciate e cappotto realizzati con scarti di riso a chilometro zero perché provenienti dal Parco Agricolo Sud, pannelli fotovoltaici per raccogliere l’energia solare, sui tetti spazi verdi e ... (ilgiorno)

Hanno scoperto una specie di calabrone in grado di sopravvivere sott'acqua - Un particolare calabrone può sopravvivere anche 7 giorni sott'acqua, a patto di rispettare alcune caratteristiche: Ecco cosa dice la ricerca ...tecnologia.libero

“Paradiso”: testo e significato del nuovo singolo de La Rappresentante di Lista - Paradiso La Rappresentante di Lista testo e significato. E' uscito oggi il nuovo singolo de La Rappresentante di Lista: testo e significato.tag24

RUGBY. Gispi, Ecco il derby con i Cavalieri B - Il rugby pratese vive un momento di eccellenza con il derby tra Gispi Tigers e Cavalieri "B" in vista, entrambe in lotta per la promozione in serie B.lanazione