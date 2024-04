FOTO Gori e Sgarbi alla carica | Prendiamoci il secondo posto

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 23 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl “Meet&Greet” targato Sky fa tappa ad Avellino in Corso Vittorio Emanuele. Nel pomeriggio una delegazione di calciatori composta da Marco Armellino, Gabriele, Lorenzoe Kikko Patierno insieme al tecnico Michele Pazienza hanno avuto modo di abbracciare i tifosi. Tra selfie, autografi e qualche chiacchiera i lupi si preparano all’ultima sfida della regular season prima di tuffarsi nei playoff. Prima però c’è la sfida appunto contro il Crotone. “E’ una sfida decisiva per la classifica ma anche per l’umore – sottolinea– Non voglio nemmeno pensarci, una sconfitta cambierebbe tantissime cose. Ci stiamo preparando al massimo. Siamo sicuri che il pubblico ci farà sentire il suo calore, noi non vogliamo deluderli”. Dopo l’affaticamento dei giorni scorsi,rassicura ...