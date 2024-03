Non solo la vasca | ora anche un frigorifero | tragedia sfiorata FOTO

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 4 marzo 2024) Nonla, adessoun: poteva essere una vera e propriaAncora un altro terribile episodio quello che arriva direttamente da una delle stazioni dei treni della Campania. Pochi giorni fa la vicenda di unada bagno lasciata, appunto, sui binari. Il conducente del mezzo è riuscito a frenare in tempo accorgendosi del pericolo. Dopo pochi giorni la scena si è ripetuta. Questa volta, al posto della, era presente un. L’oggetto abbandonato esattamente nello stesso punto. Con la differenza che, però, il treno non è riuscito a frenare in tempo. Dopo lail(Ansa) Cityrumors.itTanto da ...