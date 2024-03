Rifiuti Roma – F de Gregorio Azione | “Il bando fototrappole è fermo al palo Presentata un’interrogazione”

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di venerdì 22 marzo 2024) “Ilper leadibite al controllo dello sversamento illecito deiè scaduto nel luglio scorso e ad oggi il Campidoglio non sembra essersi ancora mosso per emanarne un altro. Per questo, nei giorni scorsi, ho presentato un’interrogcon la quale chiedo di conoscere quali azioni si intendano intraprendere per garantire che il servizio venga ripristinato al più presto e quali misure alternative verranno attivate fino a quel momento. Stando al rapporto Legambiente 2023,già si fregia del titolo di capitale degli ecoreati; continuare sulla strada intrapresa dall’attuale amministrsignifica mantenere questo triste primato in tema di illeciti ambientali anche nell’anno in corso. A fine luglio, in sede di varidi bilancio, la ...