Fosse comuni a Gaza - indignazione Onu

(Di martedì 23 aprile 2024) 15.12 L'ufficio dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani ha chiesto un'indagine internazionale per stabilire le responsabilità sullesoperte nei due principali ospedali della Striscia di. L'Alto commissario per i diritti umani, Volker Turk, si è detto "inorridito" per la distruzione degli ospedali Shifa ae Naser Khan Yunis e ha sottolineato la necessità di "indagini indipendenti, efficaci e trasparenti", denunciando il "clima di prevalente impunità".