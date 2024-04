Gaza - tendopoli in costruzione a Khan Yunis in vista dell’offensiva a Rafah L’Onu chiede inchiesta indipendente su fosse comuni

(Di martedì 23 aprile 2024) Unaè in allestimento vicino a, nella Striscia di, mentre si teme l’annunciata offensiva dell’esercito israeliano contro la città meridionale di. Foto satellitari di Planet Labs PBC, analizzate da Associated Press, mostrano l’inizio delladi un complesso di tende già il 16 aprile appena a ovest di. Le immagini scattate domenica scorsa dimostrano invece come lasia cresciuta nel tempo. Per il Wall Street Journal, che cita funzionari egiziani, Israele si sta preparando così a spostare i civili ae in altre aree dove prevede di allestire tende-ricovero, centri di distribuzione alimentare e strutture mediche come ospedali da campo. ...

I palestinesi hanno celebrato la festa di fine Ramadan , l’Eid Al-Fitr, nei rifugi improvvisati a Gaza e sulle macerie di moschee distrutte dai bombardamenti. I siti internazionali mostrano tra le altre una foto con decine di fedeli che si sono riuniti per pregare per l’Eid al-Fitr presso le rovine della moschea al-Farouk a Rafah , distrutta a febbraio durante un’offensiva israeliana. L'articolo Gaza , i palestinesi celebrano la fine del Ramadan ... (ilfattoquotidiano)

Israele e i 199 giorni di guerra: dimissioni ai vertici dell’esercito, Hamas non sconfitta e Gaza-cimitero - Fosse comuni a Khan Younis: esumati 210 corpi. Entrati nella Striscia 311 camion di aiuti, mille persone passate in Egitto. Cisgiordania: ucciso un 44enne in un raid a Gerico. Onu: le accuse contro l’ ...msn

La polizia fa irruzione nel campus i di Yale, decine di studenti arrestati per i presidi in supporto della Palestina - (Repubblica TV) La polizia è entrata nella piazza principale dell’università di Yale, in Connecticut, dove da tre giorni gli studenti pro Palestina avevano installato una tendopoli per protesta contro ...informazione