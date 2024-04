Gaza - nuove fosse comuni all’ospedale di Khan Youni - trovati 280 corpi sotto ter -a, alcuni senza testa e organi - VIDEO

«Prima della guerra Gaza era la più grande prigione del mondo a cielo aperto, oggi è il più grande cimitero a cielo aperto: per decine di migliaia di persone, ma anche per i princìpi cardine del diritto internazionale». È con questa dura iperbole che Josep Borrell ha tratteggiato il quadro dentro cui si muoveranno le discussioni di oggi dei ministri degli Esteri del L’Ue , riuniti a Bruxelles per fare il punto e prendere decisioni sui grandi ... (open.online)

Pechino, 08 apr – (Xinhua) – Mentre il conflitto tra Israele e Hamas entra nel suo settimo mese, gli analisti hanno suggerito che e’ improbabile che i conflitti in Medio Oriente si risolvano nel breve termine. Agenzia Xinhua (romadailynews)

La Protezione Civile palestinese ha annunciato di aver trovato una nuova fossa comune nei pressi dell'ospedale di Khan Younis . Al suo interno sarebbero stati trovati circa 50 corpi di vittime palestinesi: diversi, secondo Hamas, erano stati decapitati e non avevano pelle e organi.Continua a leggere (fanpage)

Genocidio ‘a targhe alterne’: a Gaza è in corso ma il gregge occidentale preferisce non dirlo - "Come ammesso dagli stessi redattori del Nyt, evitare di usare la parola genocidio a Gaza è una scelta editoriale finalizzata a favorire Israele" ...ilfattoquotidiano

israele Gaza - L'ha rispiegato la stessa Germania di fronte alla Corte internazionale di giustizia, dove si sta difendendo dall'accusa di aiutare Israele a compiere un genocidio a Gaza: c'entra anche la storia ...ilpost

Polveriera Cisgiordania: è il quinto fronte di guerra per Israele - Israele è in stato d’allerta per la Pasqua ebraica. Il premier Benjamin Netanyahu e le forze armate sono concentrati sui confini dello Stato ebraico, dalla Striscia di Gaza al ...ilgazzettino