Fermato in stato di ebbrezza alla guida - eppure non è ubriaco e il giudice lo assolve | cos’è successo?

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 23 aprile 2024) Pubblicato il 23 Aprile, 2024 Un uomo in Belgio eraindima illo ha assolto dalle accuse. Éinfatti dimostrato che l’uomo è affetto da una rara sindrome, chiamata Sindrome dell’Autobrewery (ABS), che porta il suo corpo ad autoprodurre internamente l’alcol. Tra l’altro, come ha sottolineato il suo avvocato Anse Ghesquiere, per una strana ironia del destino il suo assistito lavora proprio in una fabbrica di birra. Tre medici hanno conche l’uomo è affetto da ABS e quindi ilha deciso dirlo dall’accusa diindi. Come funziona la curiosa Sindrome ...