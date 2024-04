Spaccio nel Salento Fermato per una rissa viene trovato con della marijuana | arrestato 49enne

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Pubblicato il 17 Aprile, 2024 Dopo gli episodi dei giorni e delle settimane scorse, ancora unpernel. Intorno alle 18 di ieri, su segnalazionesala operativa, gli agentiQuestura di Lecce hannoun, coinvolto in una lite avvenuta poco prima all’internovilla comunale. La persona identificata, già nota alle forze di polizia per aver arrecato in altre occasioni disturbo alla quiete pubblica, si presentava con un lieve rossore all’occhio destro e riferiva che poco prima aveva litigato con un altro uomo per futili motivi, cioè per un posto su una panchina. La lite, poi, era passata alle vie di fatto e si era trasformata in unanel ...