Spider-Man 4 | il film con Tom Holland è stato confermato!

(Di martedì 23 aprile 2024) Tempo fa giravano delle voci riguardo ad un nuovo capitolo dedicato all’Uomo Ragno, ma non c’èancora nulla di certo. Per fortuna ora è arrivata la conferma, ci sarà-Man 4 con Tom! Giusto qualche mese fa si parlava di un possibile accordo tra Sony e Disney per un nuovodi-Man, ma ci sono stati molti problemi legati alla decisione della trama. La Sony voleva di nuovo unsul multiverso, includendo altri personaggi da altri, mentre la Disney voleva una trama più urbana, con personaggi più con i piedi per terra. Ora sembra che abbiano raggiunto un accordo e a confermarlo èTomstesso. Durante un’intervista ha infatti confessato di essere già al lavoro per il quarto capitolo e ...