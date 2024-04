Fashion Revolution Day - nasce un progetto che aiuta la nuova generazione di artigiani

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 23 aprile 2024) Firenze, 23 aprile 2024: Ricorre in tutto il mondo il 24 aprile e si chiamaDay, la giornata mondiale nata dal movimento no-profit globale, rappresentato da TheFoundation eCIC. Portavoce di numerose campagne per riformare il sistema moda industriale, il movimentonel 2013 con lo scopo di fare luce sulla necessità di fornire maggior trasparenza nella filiera, ricorrendo proprio nel giorno dell’anniversario del disastro del Rana Plaza in Bangladesh. Con una produzione attenta alla selezione di materie prime, lenta e su misura, l’artigianato rappresenta, al giorno d’oggi, una possibile alternativa sostenibile alla produzione in serie, una delle ...