La Fashion Revolution Week con la sartoria del Bassone

(Di venerdì 19 aprile 2024) La2024 arriva a Como con la proposta dellasociale CouLture Migrante, che ha aderito al “Mend in public day“ di sabato 20 aprile, con un laboratorio legato al progetto Filodritto, il nuovo servizio di riparazione di capi di abbigliamento della casa circondariale. "Il capo di abbigliamento più sostenibile è quello che hai già": questa è una delle frasi-manifesto di, il movimento di attivismo nel campo della moda che coinvolge in tutto il mondo policy maker, brand, influencer e privati cittadini. Il movimento quest’anno, con la, festeggia i suoi primi dieci anni con dieci giorni di iniziative in tutto il mondo. A Como l’appuntamento è per ...

