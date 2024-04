Evan Gershkovich resta in carcere | respinto il nuovo ricorso del giornalista del WSJ detenuto in Russia

(Di martedì 23 aprile 2024)inil corrispondente del Wall Street Journal, arto innel marzo 2023 con l'accusa di spionaggio. Martedì 23 aprile un tribunale di Mosca ha stabilito che dovrà rimanere in cella almeno fino alla fine del mese di giugno. Ilstatunitense di 32 anni èin attesa di giudizio ormai da oltre un anno.

