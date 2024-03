(Di martedì 26 marzo 2024) Ildel Wall Street Journal, detenuto indal 29 marzo 2023 con l’accusa di spionaggio, dovrà restare ancora inal 30prossimo. Lo ha deciso oggi un tribunale russo, che ha confermato l’arresto del cronista statunitense come richiesto dalle autorità investigative. “Il tribunale cittadino di Mosca ha esaminato la richiesta delle autorità preposte alle indagini preliminari e ha prorogato il periodo di detenzione dial 302024”, si legge nella nota pubblicata oggi su Telegram dalla Corte. Il 32enne, accreditato presso il ministero degli Esteri di Mosca per lavorare income ...

Russia, prorogati gli arresti del giornalista del Wsj Evan Gershkovich: resterà in carcere fino al 30 giugno - Il giornalista del Wall Street Journal Evan Gershkovich, detenuto in Russia dal 29 marzo 2023 con l’accusa di spionaggio, dovrà restare ancora in carcere fino al 30 giugno prossimo. Lo ha deciso oggi ...tpi

Prolungata di tre mesi la detenzione del giornalista del Wsj Evan Gershkovich accusato di spionaggio - Gershkovich è stato arrestato nella città di Ekaterinburg, negli Urali, durante un viaggio di reportage alla fine dello scorso marzo ...globalist

Guerra Ucraina Russia, news. Ordine d'arresto di Mosca per capo dei servizi ucraini. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, news. Ordine d'arresto di Mosca per capo dei servizi ucraini. LIVE ...tg24.sky