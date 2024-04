Evade dai domiciliari per farsi arrestare | In carcere ci sono i miei amici

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 23 aprile 2024) Pubblicato il 23 Aprile, 2024 L’zia e unben “arredato” hanno convinto un uomo di 64 anni residente a Bovezzo, in provincia di Brescia, adre daie costituirsi in una Rimini nella speranza di essere detenuto lì. Una storia incredibile che però non ha intenerito il giudice riminese Margherita Brunelli, che invece ha disposto per l’uomo nuovamente la detenzione domiciliare a Bovezzo, rinviando l’udienza al prossimo 11 giugno. L’evasione e il viaggio verso Rimini I fatti sisvolti la mattina di lunedì 22 aprile, quando l’uomo è evaso daia Bovezzo e ha preso un Intercity per Rimini. Il 64enne, invalido civile al 100%, è seguito dal servizio di neuropsichiatria di Bovezzo e ha una lunga lista di precedenti di ...