Evade dai domicialiari per una pizza Trovato e portato in carcere

(Di sabato 20 aprile 2024) Era agli arresti domiciliari, ma dopo aver dato di matto, ha deciso di uscire per mangiare una. Venerdì sera, a Lucca, nel corso di un servizio di controllo i Carabinieri hanno tratto in arresto un italiano 40enne, pregiudicato, per il reato di evasione. L’uomo, attualmente sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di furto e per altre evasioni, dopo avere danneggiato mobili e suppellettili dell’abitazione dove vive in affitto, si allontanava da casa senza alcuna autorizzazione. Poco dopo, iniziate le ricerche, i militari lo hanno rintracciato nei pressi di una pizzeria a San Concordio. L’uomo, era già attenzionato dalle forze dell’ordine, visto che solo nel mese di marzo si era reso protagonista di due furti. Il tribunale di Lucca ha deciso per la custodia cautelare in. ia.na.